محافظ ريف دمشق: الخبز سيوزع عبر البطاقة الذكية ليصل إلى منازل المواطنين

أعلن ​محافظ​ ​ريف دمشق​ ​علاء ابراهيم​، أن "​الخبز​ سيوزع عبر البطاقة الذكية في مناطق ريف دمشق، ليصل إلى منازل المواطنين، وسنبدأ من المناطق الأكثر كثافة سكانية (​جرمانا​، دوما، التل، صحنايا، أشرفية صحنايا) والمدن الكبيرة"، لافتاً الى ان "البلدات الصغيرة ستوزع حالياً عبر دفتر العائلة ريثما تطبق على البطاقة الذكية"، مشيرا إلى أن " مخصصات كل عائلة ستكون بمعدل، كل عائلة 3 أو 4 أشخاص ربطة واحدة، 5 أو 6 ربطتين، 8 ومافوق ربطات".

هذا وكانت ​الحكومة السورية​ قد قررت، في وقت سابق، "فرض ​حظر تجول​ بين المحافظات اعتبارا من ​الساعة​ السادسة مساء الثلاثاء".