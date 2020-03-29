محافظ ريف دمشق: الخبز سيوزع عبر البطاقة الذكية ليصل إلى منازل المواطنين

أعلن محافظ ريف دمشق علاء ابراهيم، أن "الخبز سيوزع عبر البطاقة الذكية في مناطق ريف دمشق، ليصل إلى منازل المواطنين، وسنبدأ من المناطق الأكثر كثافة سكانية (جرمانا، دوما، التل، صحنايا، أشرفية صحنايا) والمدن الكبيرة"، لافتاً الى ان "البلدات الصغيرة ستوزع حالياً عبر دفتر العائلة ريثما تطبق على البطاقة الذكية"، مشيرا إلى أن " مخصصات كل عائلة ستكون بمعدل، كل عائلة 3 أو 4 أشخاص ربطة واحدة، 5 أو 6 ربطتين، 8 ومافوق ربطات".
هذا وكانت الحكومة السورية قد قررت، في وقت سابق، "فرض حظر تجول بين المحافظات اعتبارا من الساعة السادسة مساء الثلاثاء".
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