وسائل إعلام إسرائيلية: قريب أحد مستشاري نتانياهو مصاب بفيروس كورونا

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن أحد مستشاري رئيس الحكومة ​بنيامين نتانياهو​ أدخل المستشفى للاشتباه بإصابته ب​فيروس كورونا​، وأشار مصدر مقرب من رئيس الوزراء، إلى أن "المستشار كان في محيط رئيس الوزراء يوم الخميس الماضي، ولكن تم الحفاظ على تعليمات المسافة"، مؤكدةً أن "المستشار ليست لديه أي أعراض".

وخضع نتنياهو وعائلته لاختبارين للفيروس قبل أسبوعين، وتم الحصول على نتائج الاختبارات بعد ساعات، مما يشير إلى أن أيا منهم لم يصب بالفيروس.

ووفقا لتوجيهات ​وزارة الصحة​ الاسرائيلية، فإن "نتانياهو غير مطلوب للعزل في هذه المرحلة، لأنه لا يتعرض بشكل مباشر لمريض تم التحقق منه، لكن الوضع قد يتغير في حال تبين أن الفحص لهذا المستشار إيجابي".