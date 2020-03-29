وزيرة الشؤون الأوروبية: تعامل الاتحاد الأوروبي مع كورونا ستحدد مصداقيته وجدواه

اعتبرت وزيرة الشؤون الأوروبية أميلي دو مونشالان، في حديث اذاعي، أن "تعامل ​الاتحاد الأوروبي​ مع ​كورونا​ ستحدد مصداقيته وجدواه، بعد فشله في الاتفاق على سبل الحد من تداعيات الوباء على ​الاقتصاد​، وإذا كانت ​أوروبا​ مجرد سوق موحدة في أوقات الرخاء، فلا داعي لها".

وأوضحت دو مونتشالان إنه لن "يكون هناك انتعاش اقتصادي في ​ألمانيا​ و​هولندا​ إذا ظلت بقية أوروبا ​مريضة​"، مشيرة إلى أن "أزمة كورونا تثير أسئلة وجودية بالنسبة لأوروبا، والأحزاب الشعبوية في أوروبا ستكون هي الفائز الأكبر إذا أخفق قادة الاتحاد الأوروبي في العمل معا أثناء أزمة كبرى".