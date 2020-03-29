وزيرة الشؤون الأوروبية: تعامل الاتحاد الأوروبي مع كورونا ستحدد مصداقيته وجدواه

اعتبرت وزيرة الشؤون الأوروبية أميلي دو مونشالان، في حديث اذاعي، أن "تعامل الاتحاد الأوروبي مع كورونا ستحدد مصداقيته وجدواه، بعد فشله في الاتفاق على سبل الحد من تداعيات الوباء على الاقتصاد، وإذا كانت أوروبا مجرد سوق موحدة في أوقات الرخاء، فلا داعي لها".
وأوضحت دو مونتشالان إنه لن "يكون هناك انتعاش اقتصادي في ألمانيا وهولندا إذا ظلت بقية أوروبا مريضة"، مشيرة إلى أن "أزمة كورونا تثير أسئلة وجودية بالنسبة لأوروبا، والأحزاب الشعبوية في أوروبا ستكون هي الفائز الأكبر إذا أخفق قادة الاتحاد الأوروبي في العمل معا أثناء أزمة كبرى".
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