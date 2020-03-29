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انسحاب التحالف الدولي من قاعدة K1 في كركوك

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تسلمت ​القوات العراقية​ قاعدة "K1" في ​محافظة كركوك​ شمالي البلاد من ​قوات التحالف الدولي​ الذي تقوده ​الولايات المتحدة الأميركية​.

وأفادت "​روسيا اليوم​" عن أن "القوات التي غادرت ​القاعدة​ تابعة للجيش الأميركي والقوات البحرية الأميركية، فيما تسلم جهاز ​مكافحة الإرهاب​ والشرطة الاتحادية العراقية، و​الجيش العراقي​ القاعدة بشكل نهائي".

وتعتبر هذه القاعدة العسكرية هي القاعدة الثالثة التي تسلمها قوات التحالف الدولي للعراق بشكل كامل، بعد قاعدتي القائم والقيارة اللتين سلمتا الأسبوع الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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