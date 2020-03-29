انسحاب التحالف الدولي من قاعدة K1 في كركوك

تسلمت القوات العراقية قاعدة "K1" في محافظة كركوك شمالي البلاد من قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية.
وأفادت "روسيا اليوم" عن أن "القوات التي غادرت القاعدة تابعة للجيش الأميركي والقوات البحرية الأميركية، فيما تسلم جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية العراقية، والجيش العراقي القاعدة بشكل نهائي".
وتعتبر هذه القاعدة العسكرية هي القاعدة الثالثة التي تسلمها قوات التحالف الدولي للعراق بشكل كامل، بعد قاعدتي القائم والقيارة اللتين سلمتا الأسبوع الماضي.
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