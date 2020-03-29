انسحاب التحالف الدولي من قاعدة K1 في كركوك

تسلمت ​القوات العراقية​ قاعدة "K1" في ​محافظة كركوك​ شمالي البلاد من ​قوات التحالف الدولي​ الذي تقوده ​الولايات المتحدة الأميركية​.

وأفادت "​روسيا اليوم​" عن أن "القوات التي غادرت ​القاعدة​ تابعة للجيش الأميركي والقوات البحرية الأميركية، فيما تسلم جهاز ​مكافحة الإرهاب​ والشرطة الاتحادية العراقية، و​الجيش العراقي​ القاعدة بشكل نهائي".

وتعتبر هذه القاعدة العسكرية هي القاعدة الثالثة التي تسلمها قوات التحالف الدولي للعراق بشكل كامل، بعد قاعدتي القائم والقيارة اللتين سلمتا الأسبوع الماضي.

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