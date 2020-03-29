الصحة الاستونية: تشخيص وباء الكورونا لدى 679 من سكان إستونيا بمختلف أقاليم الدولة

أعلنت إدارة ​الصحة​ في جمهورية استونيا انه "تم تشخيص وباء "كوفيد-19" لدى 679 من سكان ​إستونيا​ في مختلف أقاليم ​الدولة​، واعتباراً من 31 كانون الثاني تم إجراء 10400 عملية فحص، ويتواجد حاليا في المشافي 56 شخصا، 10 منهم يحتاجون للعناية المركزة وحالتهم حرجة، فيما تعافى 20 شخصا، وتوفى 3 أشخاص".

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