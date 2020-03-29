حريق وانفجار على متن طائرة تابعة لشركة "ليون إير" في الفلبين

أفادت وسائل إعلام ب​اندلاع حريق​ ووقوع ​انفجار​ على متن ​طائرة​ مدنية تابعة لشركة "ليون اير" كان على متنها ثمانية أشخاص، قبل إقلاعها من مطار في ​الفلبين​.

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