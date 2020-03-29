الصحة الإندونيسية: تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس الكورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإندونيسية "تسجيل 12 وفاة جديدة بسبب فيروس ​الكورونا​ ليصل عدد الوفيات إلى 144، ما يعتبر معدلاً مرتفعا مقارنة بـ1285 إصابة سجلت في البلاد"، مشيرة الى "تسجيل 130 إصابة جديدة بفاليروس، و 64 شخصاً تماثلوا للشفاء"، موضحة ان "البلاد أجرت فحوص ​فيروس كورونا​ لأكثر من 6500 شخص في جميع المناطق".

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