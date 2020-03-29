الصحة السورية: وفاة سيدة مصابة بفيروس الكورونا فور دخولها إلى المستشفى

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​سوريا​ عن "وفاة سيدة فور دخولها إلى المستشفى بحالة إسعاف، وتبين بعد إجراء الاختبار أنها حاملة ل​فيروس كورونا​ المستجد المسبب لمرض (​كوفيد 19​).

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم 11 آذار، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.