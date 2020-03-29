السلطات الصحیة في النرویج: تسجیل وفاتين جدیدتین بفیروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصحیة في النرویج، عن "تسجیل وفاتين جدیدتین بفیروس ​كورونا​ المستجد لیرتفع عدد الوفیات إلى 22"، مشيرة الى ان "الاصابات الجدیدة بالفیروس بلغت 257 حالة لیرتفع الإجمالي إلى 4102 حالة من بینھا 2107 ​حالات​ ھي إصابات محلیة، في حین سجلت 1299 حالة وافدة من خارج البلاد".

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 678 ألف إصابة، وأكثر من 31 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 146 آلاف، وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس".