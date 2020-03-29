الحوثيون يعلنون عن تنفيذهم عملية عسكرية كبرى في العمق السعودي

أعلن المتحدث باسم ​حركة أنصار الله​ ​اليمن​ية التابعة ل​عبد الملك الحوثي​ العميد يحيى سريع، عن "تنفيذ مقاتلي الحوثيين عملية عسكرية هي الكبرى داخل العمق السعودي، وذلك في بداية العام السادس للحرب السعودية على اليمن، حيث تم قصف أهداف حساسة في العاصمة ​الرياض​ بصواريخ "ذوالفقار" وعدد من طائرات صماد 3، و تم قصف أهداف اقتصادية وعسكرية في جيزان ونجران وعسير بعدد كبير من صواريخ بدر وطائرات قاصف k2".

هذا ووعد سريع "النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة إذا استمر في عدوانه وحصاره".