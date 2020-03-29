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الحوثيون يعلنون عن تنفيذهم عملية عسكرية كبرى في العمق السعودي

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أعلن المتحدث باسم ​حركة أنصار الله​ ​اليمن​ية التابعة ل​عبد الملك الحوثي​ العميد يحيى سريع، عن "تنفيذ مقاتلي الحوثيين عملية عسكرية هي الكبرى داخل العمق السعودي، وذلك في بداية العام السادس للحرب على اليمن، حيث تم قصف أهداف حساسة في العاصمة ​الرياض​ بصواريخ "ذوالفقار" وعدد من طائرات صماد 3، و تم قصف أهداف اقتصادية وعسكرية في جيزان ونجران وعسير بعدد كبير من صواريخ بدر وطائرات قاصف k2".

هذا ووعد سريع "النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة إذا استمر في عدوانه وحصاره".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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