الحوثيون يعلنون عن تنفيذهم عملية عسكرية كبرى في العمق السعودي

أعلن المتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية التابعة لعبد الملك الحوثي العميد يحيى سريع، عن "تنفيذ مقاتلي الحوثيين عملية عسكرية هي الكبرى داخل العمق السعودي، وذلك في بداية العام السادس للحرب السعودية على اليمن، حيث تم قصف أهداف حساسة في العاصمة الرياض بصواريخ "ذوالفقار" وعدد من طائرات صماد 3، و تم قصف أهداف اقتصادية وعسكرية في جيزان ونجران وعسير بعدد كبير من صواريخ بدر وطائرات قاصف k2".
هذا ووعد سريع "النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة إذا استمر في عدوانه وحصاره".
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