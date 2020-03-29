إقفال بريطانيا تماما حتى يونيو

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حذر مسؤول كبير في الصحة البريطانية من أن بريطانيا يجب أن تظل في حالة إقفال تام حتى يونيو للحيلولة دون استمرار المدى الكامل للفيروس التاجي المميت ومع ضرورة استمرار التباعد الاجتماعي لأشهر.

وقال البروفيسور نيل فيرغسون مستشار الأوبئة الحكومي البارز، إن على البريطانيين البقاء في منازلهم لما يقرب من ثلاثة أشهر. وأضاف لصحيفة (صنداي تايمز) في موقعها الالكتروني اليوم الأحد: "سنضطر إلى إبقاء هذه الإجراءات [الإغلاق الكامل] في مكانها، في رأيي ، لفترة زمنية طويلة - ربما حتى نهاية مايو ، وربما حتى أوائل يونيو".

ميدان بيكاديللي في قلب لندن في حالة اقفال تام

وأضاف البروفيسور فيرغسون أنه حتى إذا تم رفع الحظر، سيظل الناس بحاجة إلى الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي لأشهر قادمة.

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وتأتي تصريحات المستشار الصحي الكبير في الوقت الذي ارتفع فيه عدد وفيات الفيروس التاجي في بريطانيا بنسبة 260 إلى 1019 أمس السبت في أسوأ يوم واجهته البلاد حتى الآن، وكانت نتيجة الاختبار الإيجابي ما مجموعه 17،089 شخصًا.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي يعزل نفسه بعد اختبار إيجابي لـ Covid-19 ، يوم السبت: "الأمور ستزداد سوءًا قبل أن تتحسن'' ، مشددًا على ضرورة البقاء في الداخل لدعم النظام الصحي الوطني NHS عن طريق إبطاء الانتشار.

وكانت الأرقام الحكومية العليا أكثر تفاؤلاً واقترحت أن فيروس التاجية يمكن أن يصل إلى ذروته في أبريل مع ما يقرب من 5700 حالة وفاة. لكن البروفيسور فيرغسون قال إن البريطانيين سيحتاجون إلى البقاء في منازلهم لمدة ثلاثة أشهر كاملة.

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