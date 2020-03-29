محافظ أسيوط: تيسير إجراءات صرف المعاشات بمكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الأحد، عن تيسير الإجراءات على أصحاب المعاشات، لمنع التكدس في منافذ الصرف الآلية لصرف معاشات شهر أبريل، وذلك بالتنسيق مع سكرتير عام المحافظة، ومسئولي هيئة البريد.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسيوط، بالمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة، والمهندس عبدالرحمن صفوت مدير عام التفتيش بمنطقة بريد أسيوط، والدكتور حسام عباس مدير الشئون البريدية بالمنطقة، ومصطفى محمد مدير مركز المعلومات.

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – مقترحات وخطة صرف المعاشات والتي ستجري من خلال 159 مكتب بريد بالمحافظة موزعين على القرى والمراكز، بالإضافة إلى 43 منفذًا جديدًا في القرى والنجوع، تسهيلًا على المواطنين فضلًا عن إمكانية صرف المعاشات من جميع ماكينات الصراف الآلي (ATM)، المنتشرة بأنحاء المحافظة بدون أية رسوم تسهيلاً على المواطنين، فضلا عن زيادة ساعات العمل بجميع مكاتب البريد لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين.