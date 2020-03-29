محافظ المنوفية: غدًا بدء مبادرة "رد الجميل" لبيع السلع بأسعار مخفضة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن بدء تنفيذ فعاليات مبادرة "رد الجميل" اعتبارًا من يوم غد الاثنين، من خلال 14 سوقًا "هايبر ماركت" في نطاق المحافظة.

وأوضح أنه من خلالها المبادرة يجري بيع عدد من السلع الأساسية بأسعار مخفضة لمدة 15 يومًا تخفيفًا عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة لتداعيات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال إن المبادرة تقتصر على بيع السلع الأساسية مثل "سكر، زيت، مكرونة، مسلى، أرز" بأسعار مخفضة، على أن يباع السكر بـ7.75 جنيه بدلا من 9.5 جنيه، والزيت 14.5 جنيه بدلا من 17 جنيهًا، والمكرونة 350جرام بـ2.5جنيه، بدلًا من 3.5 جنيه، ومسلى بـ36 جنيهًا بدلًا من 40 جنيهًا، والأرز بـ7.75 جنيه بدلا من 9 جنيهات.

وأضاف المحافظ أن السلع تتوافر من خلال منافذ "جلهوم ماركت فرعين، والجيلانى ماركت فرعين، وماركاتو ماركت بمدينة شبين الكوم - وهايبر الوكيل والماسة وخير زاد بمدينة الشهداء - وفرع الجمعية الاستهلاكية والتهامي ماركت بمدينة بركة السبع، والجيلاني ماركت بمدينة منوف، وهايبر جمال المعصراوي ومسعد البرعي بمدينة أشمون - وهايبر وائل أبو زيد بمدينة السادات".