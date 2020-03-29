مجموعة غير ربحية في اليابان تساعد العمال الأجانب بعد أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ):

توفر مجموعة غير ربحية أستشارات عبر الهاتف للعمال الأجانب في اليابان، الذين تعرضت سبل رزقهم لمخاطر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الأحد أن مجموعة "بوس" قدمت مشاورات باللغتين الإنجليزية واليابانية بعد ظهر اليوم الأحد.

وذكرت المجموعة أنها تتلقى استفسارات من مدرسي لغات وموظفي مطاعم وغيرهم من العمال الأجانب، الذين يقولون إنهم يكافحون لتحقيق أهدافهم.

وقال عضو المجموعة، ماكوتو اواهاشي إن تفشي الفيروس يعد مسألة حياة أوموت للأجانب، الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور وليس لديهم أي مدخرات.

ووجه نداء لتقديم دعم حكومي عاجل لهلاء العمال الأجانب.

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