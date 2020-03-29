ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 1228 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

أظهرت أحدث الاحصاءات الرسمية في بريطانية أنه تم تسجيل 209 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 1228 حالة.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 19522 حالة إصابة بالفيروس حتى اليوم الأحد، بارتفاع بواقع أكثر من 2400 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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