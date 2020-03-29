قطر تسجّل أول حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد، المسبب لمرض (كوفيد-19).
وأعلنت الوزارة عن تسجيل 28 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وحالتين تماثلتا للشفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 45 حالة في دولة قطر، بالإضافة إلى تسجيل أول حالة وفاة بسبب الفيروس، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وذكرت الوزارة أن حالة الوفاة تعود لمقيم من جمهورية بنغلاديش الشعبية، يبلغ من العمر 57 عاما، وكان يعاني من أمراض مزمنة، متقدمة بالتعازي والمواساة إلى أسرته.
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