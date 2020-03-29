المغرب يسجل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

اعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة 27 مارس، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع عدد الوفيات إلى 21 حالة.

يذكر أن هذا أعلى عدد وفيات يتم تسجيله بالمغرب منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت الوزارة في بيان لها أنه تم تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 333 حالة