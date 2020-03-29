أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب اليوم الجمعة عن تمديد الحجر الصحي على كامل البلاد لمدة أسبوعين إضافيين على الأقل.
وطلب فيليب من المواطنين احترام قواعد الحجر الصحي وإلا "سوف يكون العقاب شديدا".
وتوفي 365 شخصا مصابا بفيروس كورونا "كوفيد-19" في المستشفيات الفرنسية خلال 24 ساعة، بينهم "فتاة عمرها 16 عاما لأول مرة" في منطقة باريس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1696 منذ بداية تفشي الوباء، وفق ما أعلنت السلطات الصحية الفرنسية أمس الخميس.
ويشكل ذلك ارتفاعا بنسبة 27 في المئة عن اليوم السابق، وهي زيادة كبيرة في ضوء خضوع البلاد حاليا للأسبوع الثاني من الحجر الصحي.
وقال المدير العام للصحة جيروم سالومون "لدينا الآن 3375 مريضا في العناية المركزة في فرنسا (بزيادة 548 في يوم واحد) يعانون من شكل حاد من المرض من إجمالي 13904 مرضى (بزيادة 2365) أدخلوا إلى المستشفى".
والإحصاء اليومي الذي تعلنه الحكومة يشمل من يموتون في المستشفيات فقط، لكن السلطات قالت إنها ستتمكن قريبا من جمع بيانات الوفيات في دور المسنين، والتي ستؤدي على الأرجح إلى زيادة كبيرة في سجل الوفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تعلن عن تمديد الحجر الصحي على كامل البلاد لأسبوعين إضافيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.