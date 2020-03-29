قال متحدث عسكري باسم الحوثيين في اليمن يوم الأحد إن قوات الحركة أطلقت صواريخ على أهداف حساسة في العاصمةالسعودية الرياض ومواقع اقتصادية وعسكرية في جازان وعسير قرب الحدود اليمنية وفقا لوكالة رويترز.
وقالت وسائل إعلام سعودية رسمية يوم الأحد إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين باليستيين مساء السبت أطلقهما الحوثيون الموالون لإيران صوب الرياض ومدينة جازان.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن استهداف مواقع "حساسة" في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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