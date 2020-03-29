الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن استهداف مواقع "حساسة" في السعودية

قال متحدث عسكري باسم الحوثيين في اليمن يوم الأحد إن قوات الحركة أطلقت صواريخ على أهداف حساسة في العاصمة

السعودية الرياض ومواقع اقتصادية وعسكرية في جازان وعسير قرب الحدود اليمنية وفقا لوكالة رويترز.

وقالت وسائل إعلام سعودية رسمية يوم الأحد إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين باليستيين مساء السبت أطلقهما الحوثيون الموالون لإيران صوب الرياض ومدينة جازان.