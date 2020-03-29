بريطانيا.. أكثر من 200 وفاة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

أعلنت السلطات البريطانية اليوم الأحد، عن تسجيل 209 وفيات و2433 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24

الماضية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأكدت وزارة الصحة في بيان مقتضب منشور على حسابها في

"تويتر" أن حصيلة ضحايا كورونا في البلاد ارتفعت منذ أمس من 1019 إلى 1228.

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا ارتفع منذ أمس من 17089 إلى 19522 حالة.