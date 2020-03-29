كورونا.. ارتفاع كبير في عدد الوفيات مقارنة بالإصابات في إندونيسيا

أفادت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأحد، بتسجيل 12 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 144، ما يعتبر معدلًا مرتفعًا مقارنة بـ1285 إصابة سجلت في البلاد، وفقًا

لموقع روسيا اليوم.

وأكد أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، تسجيل 130 إصابة جديدة بفاليروس، مضيفا أن 64 شخصا تماثلوا

للشفاء.

وأضاف أن البلاد أجرت فحوص فيروس كورونا لأكثر من 6500 شخص في جميع المناطق.

وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 664 ألفا، توفي منهم أكثر من 30 ألفا، في حين تعافى 142 ألفا.