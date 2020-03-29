الماليون ينتخبون نوابهم وسط تدابير احترازية بشأن «كورونا»

بدأ الناخبون الماليون، اليوم الأحد، يقبلون في شكل محدود على صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية تحمل رهانات كبيرة، مع خشية من فيروس كورونا المستجد لدى كثيرين منهم عقب إعلان أول وفاة في البلاد.

ويفترض أن يختار الناخبون ممثليهم البالغ عددهم 147 في البرلمان، في دورتين الأحد وفي 19 أبريل.

وفتحت مراكز التصويت أبوابها الساعة الثامنة، ويفترض أن تغلق الساعة السادسة (توقيت محلي وغرينيتش). ويتوقع أن تنشر النتائج الأولية بعد بضعة أيام.

وقال المعلم سليمان ديالو (34 عاماً) الذي جاء للإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة باماكو لفرانس برس «جئب لأصوت رغم الخوف الذي ينتابني. ترى أنه ليس هناك كثير من الناس. ربما لأننا في الصباح، لكن ذلك طبيعي أيضاً بسبب الوضع».

من ناحيته، قال رئيس الحكومة بوبو سيسي عقب تصويته في مدرسة بالعاصمة «لا يمكننا القول إن هناك حشداً كبيراً في هذه الساعة من اليوم».

وأضاف «أدعو الناخبين إلى احترام إجراءات السلامة»، وعبر عن أمله في «تحقيق نسبة مشاركة مرضية».

وقال سيسي إنه تم ابقاء موعد الانتخابات التشريعية لتجنب أزمة سياسية تضاف إلى الصعوبات الأمنية والصحية، إضافة إلى «تطمينات» قدمها المسؤولون عن مكافحة كوفيد-19 في البلاد.

ولا يمكن لمئتي ألف نازح في البلاد التصويت لأنه «لم تتخذ أي إجراءات» ليتاح لهم ذلك على قول المسؤول في وزارة إدارة الأراضي أميني بيلكو مايغا.

وكان يفترض أن تنتهي في أواخر 2018، ولاية البرلمان المنبثق من انتخابات 2013 التي حصل فيها الرئيس إبراهيم ابو بكر كيتا على أغلبية كبيرة.

لكن الانتخابات أرجئت مرات عدة بسبب تدهور الوضع الأمني وخلافات سياسية.

وتتواصل الهجمات الإرهابية وأعمال العنف بين المجموعات وعمليات السطو والتهريب على الرغم من وجود قوات فرنسية وإفريقية وتابعة للأمم المتحدة.

وسجلت مالي التي كانت من الدول الإفريقية النادرة التي لم ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، أول وفاة بالمرض السبت من أصل 18 إصابة أحصيت رسميا.

ومع ذلك، قال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا إن هذه الانتخابات ستنظم كما كان مقرراً الأحد «مع الاحترام الصارم لقواع التباعد».

وذكرت السلطات أنه تم توزيع سائل مطهر وصابون وأقنعة في باماكو تمهيداً للاقتراع، بينما تم شراء لوازم لغسل الأيدي في المناطق الأخرى محلياً.