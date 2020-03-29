أكثر من 10 آلاف إصابة بـ «كورونا» في هولندا

قالت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الأحد، إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا تخطى العشرة آلاف، وأضافت أن وتيرة الزيادة في الوفيات ومن يحتاجون لرعاية طبية في المستشفى أظهرت مؤشرات على التباطؤ.

وقال المعهد الوطني للصحة في هولندا في تقريره اليومي، إن عدد الإصابات المؤكدة زاد 1104 حالات أو 11 بالمائة ليصل إلى 10866، بينما توفي 132 شخصاً آخرين، بما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 771.

وأضاف «كما في الأيام السابقة، يستمر تراجع عدد من دخلوا للمستشفيات وعدد الوفيات بوتيرة أسرع مما كان سيحدث دون الإجراءات المطبقة».

لكن المعهد أشار إلى أن السلطات الصحية لا تطبق الاختبارات إلا على من ظهرت عليهم أعراض شديدة أو العاملين في القطاع الصحي، وبالتالي فإن العدد الحقيقي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح.

وأمرت الحكومة الهولندية بإجراءات لضمان التباعد الجسدي، وأغلقت المدارس وأغلب الشركات، وحظرت التجمعات العامة منذ منتصف مارس.