إندونيسيا تستعد لعزل العاصمة جاكرتا لمواجهة «كورونا»

ربما تفرض إندونيسيا قريباً حجراً صحياً على نحو 30 مليون شخص في عاصمتها جاكرتا والمناطق المحيطة للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي قتل أكثر من مائة شخص في رابع أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الأحد.

وقالت صحيفة "جاكرتا بوست" إن مسؤولي الشرطة والنقل أجروا تدريبات للحد من حركة المواطنين من منطقة «جاكرتا الكبرى» مطلع الأسبوع.

وقال حاكم مقاطعة «جاوة الغربية»، رضوان كميل إنه سيتم اتخاذ قرار حول الإغلاق الكامل الذي يشمل المناطق الأسوأ تضرراً بسبب الفيروس بالمقاطعة المجاورة لجاكرتا غداً الاثنين.

تأتي خطة الإغلاق في أعقاب ارتفاع حاد في حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، حيث بلغت في جاكرتا 675، أي أكثر من نصف إجمالي الحالات في البلاد.

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