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العراق تسجل 41 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 41 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 547 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إنه لم تُسجل اي حالة وفاة جديدة وبقي مجموع الوفيات عند 42 حالة وفاة.
وأشارت إلى شفاء 143 حالة بشكل تام .

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