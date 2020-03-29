العراق يعتزم عزل المناطق الموبوءة بفيروس كورونا

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد يحيي رسول بأن وزارتي الدفاع والداخلية تعتزمان القيام بعملية أمنية لعزل المناطق الموبوءة بفيروس كورونا للحد من انتشاره في البلاد.

وقال العميد رسول لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "هناك توجهاً أمنياً من قبل وزارتي الدفاع والداخلية والاستخبارات بعزل المناطق الموبوءة للحد من تفشي الفيروس وأن هذا الأمر تحدده وزارة الصحة لكي لا تصبح هناك بؤر لتفشي الوباء".

وأضاف أن "القوات الأمنية من الجيش والشرطة والأمن الوطني وباشراف ومتابعة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش في حالة استنفار أمني لمواجهة فيروس كورونا".

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وذكر المتحدث العسكري أن "مديرية الاستخبارات العسكرية ووزارة الدفاع قامتا بحملات تعفير لبعض المناطق، فضلاً عن توزيع السلات الغذائية على العوائل المتعففة".

وشدد على ضرورة الاستعداد لمواجهة وباء كورونا خلال الأسبوعين المقبلين وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات الصحية لاسيما بحظر التجوال والبقاء في منازلهم حتى لا تحدث كارثة إنسانية.