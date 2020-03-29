فلسطين: أجرينا ما يقارب ستة آلاف اختبار لكورونا وقادرون على إجراء ألف اختبار في اليوم

كشفت السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز مائة حالة، ووصولها إلى ما يقارب ستة آلاف كشف، وسط قدرتها على إجراء ألف كشف عن الفيروس في اليوم الواحد.

وأعلن رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 106 مصابين، بعد تسجيل إصابتين جديدتين صباح اليوم في مدينة الخليل، وقرية قطنة شمال غرب القدس المحتلة، كما أنه ” تعافى قرابة 18 حالة، وأجري 5869 لعينات مشتبه فيها، وجميعها سلبية، وطبق الحجر الصحي على المواطنين، والعمال العائدين لمدة 14 يوما”.

كما أكد اشتية أن السلطة تعمل على توفير شرائح لفحص الفيروس عبر الجهود من أبناء فلسطين في الخارج، والأجهزة الأمنية، مضيفا “نستطيع فحص أكثر من 1000 عينة في اليوم”.

وأكد اشتية أن حكومته ستصرف رواتب الموظفين كاملة على دفعات، وستوظف 51 طبيبا جديدا، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح اشتية في مؤتمر صحفي برام الله، اليوم، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن حكومته ستصرف رواتب الموظفين على عدة أيام لتجنب التجمهر أمام البنوك، حيث يتم صرف رواتب موظفي الصحة في اليوم الأول، وعناصر الأمن لليوم الثاني، وبعد ذلك رواتب الأسرى، والشهداء، ومن ثمة رواتب الشؤون الاجتماعية، ويتبع ذلك المعلمين، وفي اليوم السادس تصرف الرواتب لبقية الموظفين، على أن تخصص الرواتب في اليوم الأخير لكبار المسؤولين، والوزراء.