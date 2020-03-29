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وفاة الوزير الفرنسي السابق باتريك دوفيجان إثر إصابته بفيروس كورونا

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alyaoum24 0 تبليغ

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عن عمر ناهز 75 سنة، توفي، اليوم الأحد، الوزير السابق، والرئيس الحالي لمجلس مقاطعات “أوت دو سين”، باتريك دوفيجان، إثر إصابته بفيروس .

ونقل الوزير السابق، العضو في حزب “الجمهوريون” اليميني، إلى مستشفى جنوب المقاطعة، ووضع قيد المراقبة الطبية، إلا أن حالته لم تستلزم إجراء عملية التنبيب الرغامي، أي إدخال الأنابيب البلاستيكية إلى القصبة الهوائية لإبقاء مجاري التنفس مفتوحة.

وكان النائب السابق قد أعلن عبر حسابه على تويتر، الخميس الماضي، أنه أصيب بالوباء، شاكرا الأطباء، وكل العاملين في القطاع الصحي على ما يقومون به لخدمة المرضى.

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