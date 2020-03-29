أغنية مشتركة بين فنانين مغاربة تشجيعا على الالتزام بالحجر الصحي – فيديو

بادر فنانون مغاربة إلى إصدار أغنية بعنوان “خليك فدار”، تشجيعا للجمهور على ملازمة المنازل، للوقاية من انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك تزامنا مع حملات التوعية، ومجهودات السلطات لإلزام المواطنين بتعليمات حالة الطوارئ.

وشارك في أداء الأغنية التوعوية، ليلى البراق، وعبير العابد، ورياض العمر، وسي مهدي، وفلان بوحسين، وفردوس، فيما شارك في الكليب ممثلون، وإعلاميون، منهم رشيد الوالي، ولطيفة أحرار، وأسامة بنجلون، وعماد النتيفي، وسناء القدميري.

وكتب كلمات الأغنية ربيع جنان، ولحنها كريم السلاوي، فيما اعتمد تصوير الكليب على فيديوهات، أنجزها الفنانون المشاركون بمنازلهم، مستعملين هواتفهم المحمولة في تصويرها، إلتزام بتعليمات الحجر الصحي.

ووجهت الأغنية بكلماتها البسيطة رسالة إلى الناس تحثهم فيها على المكوث في منازلهم، وأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم، ومجتمعهم من الفيروس القاتل، منبهة إياهم إلى أن المستهترين يمكن أن يصبحوا سببا في موت أحبائهم.

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وأصدر فنانون آخرون أعمالا فنية توعوية من الفيروس، ومشجعة لمجهودات رجال الصحة، والأمن في هذا الظرف الاستثنائي، منهم حاتم عمور، ونعمان لحلو، وهدى سعد.