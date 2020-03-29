13 حالة جديدة.. المغرب يصل إلى 450 مصابًا بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، ظهر اليوم الأحد، عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في المغرب.

وقالت الوزارة في الموقع الرسمي لتتبع مستجدات الفيروس في المغرب، إن أعداد المصابين ارتفع ظهر اليوم إلى 450 حاملا للفيروس، بزيادة 13 حالة جديدة هذا الصباح.

وفي ذات السياق، أوضحت الوزارة أنه تم تسجيل حالة تعاقي جديدة من فيروس كورونا في البلاد، ليصل مجموع المتعافين إلى 13 حالة.