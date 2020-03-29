المسلسلات الرمضانية سيكتمل تصويرها على الرغم من كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشر فنانون وصناع المسلسلات التلفزيونية، المقرر عرضها خلال شهر رمضان، فيديوهات ترويجية، مشيرين إلى أن المسلسلات ستعرض وسيتم استكمال تصويرها، على الرغم من إعلان إيقاف التصوير جراء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عبر حسابها على "تويتر" المقطع الدعائي لمسلسلها "سلطانة المعز"، الذي تدور أحداثه في إطار درامي شعبي، والتي تجسد به غادة شخصية سيدة تدير مطاعم ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.

العمل من بطولة كل من الفنانين غادة عبد الرازق، وحسن حسني، ومحمد لطفي، ومحمود عبد المغني، ودينا، ومحمد حاتم، والقصة من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

Advertisements

وأرفق الفنان شريف منير صورة من المسلسل "ونحب تاني ليه"، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات على "إنستغرام"، ويذكر أن المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الرومانسية الاجتماعية الكوميدية حول زوجة تنفصل عن زوجها وتقع في حب رجل آخر ما يقلب الأحداث رأسا على عقب.

وطرح الفنان حسن الرداد، مقطع من مسلسله "شاهد عيان" والذي يخوض خلاله السباق الرمضاني المقبل، ونشره عبر حسابه على "إنستغرام" وعلق بقوله إن "مسلسل شاهد عيان، تأليف أحمد مجدي إخراج محمد حماقي، إنتاج ممدوح شاهين، رمضان 2020 على قناة النهار إن شاء الله"، والمسلسل من بطولة حسن الرداد، هنا شيحة، بسمة، وليد فواز، محمد لطفي، وريهام عبد الغفور.