شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز 4 آلاف والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الاتحاد في بيان اليوم، أن "عدد الإصابات بكورونا في إفريقيا ارتفع إلى ما لا يقل عن 4282 حالة، تعافى منها 302، فيما بلغ عدد ضحايا الفيروس في القارة السمراء 134 وفاة على الأقل".
وكان المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أعلن أمس أن عدد الوفيات جراء وباء كورونا في القارة ارتفع إلى 117 حالة، في حين دفع الخوف من المرض العديد من الأفارقة للهرب نحو الأرياف.
وأوضح المركز أن الوباء طال 46 دولة من أصل 54 دولة في القارة.
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