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كورونا بوقف العمل بمحاكم ونيابات ليبيا

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قرر المجلس الأعلى للقضاء بليبيا، اليوم، وقف العمل بشكل كامل في المحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى بدءًا من يوم غد الاثنين، وحتى نهاية شهر أبريل المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحتزازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحسب القرار، «يتولى رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إعداد جداول مناوبة بتكليف عدد من المستشارين أو القضاة حسب الأحوال مع عدد من موظفي قلم الكتاب التواجد بشكل يومي بمقر المحكمة للبت في الأمور المستعجلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.

ودعا القرار المستشار القائم بأعمال النائب العام لتكليف المحامين العامين بإصدار جداول مناوبة لأعضاء النيابة العامة في النيابات الابتدائية وجزئياتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الحالات الطارئة والمستعجلة.

وحث المجلس الأعلى للقضاء السلطات المختصة استثناء القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين المناوبين من إجراءات الحظر، تمكينا لهم من القيام بالأعمال المكلفين بها.

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