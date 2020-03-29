شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: استهداف الحوثي للمملكة يهدد وحدة العالم في مواجهة "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
وجددت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات وأمن المملكة كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أوخطر يواجه المملكة هو تهديد لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات، مشددة على أن هذا الاعتداء لا يستهدف المملكة فحسب بل يستهدف أيضا وحدة العالم وتضامنه في هذه الظروف الصعبة التي يواجه فيها فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19).
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