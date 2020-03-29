شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 4 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ألمانيا ما لا يقل عن 4000 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا في يوم واحد، وفقا للبيانات الصادرة عن معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الفيروسات قبل ظهر اليوم الأحد.

وبحسب هذه البيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في ألمانيا إلى 52 ألفا و547 حالة بمعدل 63 حالة لكل مئة ألف نسمة. ويمثل العدد الحالي ارتفاعا بمقدار 3965 حالة مقارنة بأمس السبت.

وبلغ عدد حالات الوفيات بين المصابين 389 حالة حتى الآن، ولا يمكن عقد مقارنة يومية بالنسبة لحالات الوفيات لأن المعهد أوضح أنه لم يتلق بيانات من ثلاث ولايات أمس.