شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 4 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
وبحسب هذه البيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في ألمانيا إلى 52 ألفا و547 حالة بمعدل 63 حالة لكل مئة ألف نسمة. ويمثل العدد الحالي ارتفاعا بمقدار 3965 حالة مقارنة بأمس السبت.
وبلغ عدد حالات الوفيات بين المصابين 389 حالة حتى الآن، ولا يمكن عقد مقارنة يومية بالنسبة لحالات الوفيات لأن المعهد أوضح أنه لم يتلق بيانات من ثلاث ولايات أمس.
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