وفاة المغربية ليلي الطرزيايم وهي أول صحفية يخطفها الموت بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

توفيت أول صحفية جراء فيروس كورونا.



وفي التفاصيل، خطف الموت الإعلامية المغربية ليلى الطرزيايم بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد لتكون بذلك أول صحفية من بين ضحايا فيروس كورونا الذين تجاوزا 30 ألف وفاة حول العالم.

وهي إعلامية مغربية مشهورة لها العديد من المشاركات والدراسات العلمية في حياتها، عملت في تلفزيون ميدي 1 ، وعملت في منصب مساعد المدير العام للقناة.

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مغردون ينعون ليلى الطرزيايم

ونعى العديد من الإعلاميين حول العالم العربي ليلى الطرزيايم حيث قالت زميلتها الصحافية بقناة ميدي، إيمان أغوتان: “علمت للتو أن زميلتي السابقة في “ميدي إن تي في” ليلى طرازيايم من بين من وافتهم المنية اليوم بسبب الوباء اللعين.

وقالت الإعلامية الأردنية رشا شاهين: “توفيت الإعلامية المغربية ليلى الطرزيايم بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وتعتبر وفاتها الأولى بين الصحفيين بهذا الفيروس”.

وكتب الإعلامي إبراهيم بدر مذيع قناة “العربية” والذي كان عمل مع ليلى سابقًا، عبر حسابه على موقع “تويتر”: “تلقيت اليوم خبرًا صادمًا عن وفاة الصديقة العزيزة والزميلة السابقة في قناة ميدي1 تيفي بالمغرب ليلى طرزيايم، بعد إصابتها بفيروس كورونا. رحمك الله يا ليلى وألهم أهلك وأحبتك الصبر والسلوان”.