مسؤول إيراني يعترف بتفشي كورونا أواخر يناير الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

طهران - الخليج 365

فيما كانت تتكتم السلطات عن انتشار فيروس كورونا في إيران.



أقر مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية أن فيروس كورونا المستجد انتشر داخل بلاده منذ أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وسط تقارير تحدثت عن تكتم نظام طهران على تفشي الوباء في أراضيها قبل الإعلان عنه رسميا في 19 فبراير/ شباط الماضي.

وقال علي أكبر حق دوست، رئيس لجنة علم الأوبئة بالهيئة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران في تصريحات صحفية، أمس السبت، أن "الفيروس كان يدور زحفا ودون أعراض في البلاد منذ الثلث الأخير من يناير الماضي"، حسبما أورد موقع عصر إيران الإخباري المحلي.

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وأضاف "حق دوست" عبر تقنية الفيديوكونفرانس ردا على أسئلة الصحفيين، أن إيران قد تأخرت في تشخيص فيروس كورونا المعروف علميا باسم (كوفيد - 19).

ويأتي اعتراف مسؤول إيراني أن كورونا وصل إلى البلاد منذ مطلع العام الجاري منافيا لإصرار مسؤولين بوزارة الصحة في طهران سابقا على أن هذا الفيروس بدأ في الظهور بحلول 20 فبراير/ شباط الماضي.

واعترف نائب وزير الصحة الإيراني رضا ملك زادة، في تصريحات تلفزيونية، 13 مارس/آذار الجاري، بأن حكومة طهران تأخرت في الإعلان عن دخول الفيروس إلى البلاد.

وبرر "زادة" التأخير بتشخيص حالات وفاة خطأ على أنها نتيجة إنفلونزا عادية في مدينة قم (بؤرة انتشار كورونا داخل البلاد).