شكرا لقرائتكم السعودية: 96 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تسجيل 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأشار محمد العبد العالي، المتحدث باسم الوزارة، إلى ارتفاع عدد الإصابات في المملكة إلى 1299 حالة، والوفيات إلى 8، في حين سجل تعافي 66 إلى الآن.

كما ذكر خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة، أن عدد الإصابات في الرياض بلغ 27 ، وفي جدة 12، أما في الدمام فسجلت 23 إصابة، وفي المدينة 14 حالة.

وسجلت مكة 7 إصابات بحسب المتحدث، في حين سجلت الخبر 4، والظهران 2، وحالة واحدة في كل من تبوك، والطائف، والهفوف،والقطيف، وخميس مشيط.

66 متعافى

إلى ذلك، شدد المتحدث على أن المصابين ليسوا مجرد أرقام، بل هم حالات لأمهات وآباء وإخوة وأخوات، تعتبر الوزارة خدمتهم ورعايتهم واجباً وشرفاً، بحسب تعبيره.

كما أكد أن معظم المصابين في حالة جيدة، باستثناء 12 موجودين في العناية المركزة لأن حالتهم حرجة.

وأعلن تعافي 29 مصاباً اليوم، ما رفع عدد المتعافين إلى 66.

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وشدد العبد العالي على الالتزام بالتعليمات المتعلقة بعدم التجول، وعدم المخالطة أو التجمع أو المصافحة، بالإضافة إلى التعليمات المتعلقة بالحجر الصحي.

من جهته، ثمن متحدث باسم وزارة الداخلية التزام المواطنين بمنع التجول، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق من ينشر مقاطع تهوّن من حظر التجول.

كما ذكّر بتمديد تعليق العمل في القطاع العام والخاص، والرحلات الدولية والداخلية.

وأوضح أن خدمات الوزارة متوفرة عبر التطبيقات الإلكترونية من بينها "أبشر".

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق اليوم تعليق الدخول والخروج من وإلى مدينة جدة، فضلاً عن تقديم موعد منع التجول إلى الساعة 3 مساء.

وكانت المملكة مددت أمس قرار تعليق العمل والرحلات الدولية والداخلية. وأفاد مصدر في وزارة الداخلية بأنه تقرر تمديد العمل بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية، عدا الجهات المستثناة، والخاصة وذلك حتى إشعار آخر. كما تقرر تمديد العمل بتعليق الرحلات الجوية الدولية إلا في الحالات الاستثنائية، وذلك حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى تمديد العمل بتعليق رحلات الطيران الداخلية للمسافرين، ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات.