توقع ممثل المنظمة في العراق أدهم اسماعيل، أن "يشهد العراق زيادة في الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة، ونحن توقعنا حصول هذه الزيادة في الأسبوع الأخير من شهر اذار الجاري ومنذ أواسط شهر نيسان الماضي".
ولفت اسماعيل الى ان "منظمة الصحة العالمية حذرت من هذه الزيادة مرارا في حال حدوث تجمعات بشرية وحذرت من خطورتها، لكن للأسف الشديد حصلت تلك التجمعات"، مشيراً الى انه "في حال تصاعدت وتيرة الإجراءات المتخذة من قبل الدولة العراقية، فإن البلاد لن تستسلم للفيروس".
هذا وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن "تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: نتوقع زيادة الإصابات بكورونا في العراق خلال الأسابيع المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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