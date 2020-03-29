الصحة العالمية: نتوقع زيادة الإصابات بكورونا في العراق خلال الأسابيع المقبلة

توقع ممثل المنظمة في ​العراق​ أدهم اسماعيل، أن "يشهد العراق زيادة في الإصابات ب​فيروس كورونا​ خلال الأسابيع المقبلة، ونحن توقعنا حصول هذه الزيادة في الأسبوع الأخير من شهر اذار الجاري ومنذ أواسط شهر نيسان الماضي".

ولفت اسماعيل الى ان "​منظمة الصحة العالمية​ حذرت من هذه الزيادة مرارا في حال حدوث تجمعات بشرية وحذرت من خطورتها، لكن للأسف الشديد حصلت تلك التجمعات"، مشيراً الى انه "في حال تصاعدت وتيرة الإجراءات المتخذة من قبل ​الدولة​ العراقية، فإن البلاد لن تستسلم للفيروس".

هذا وأعلنت ​وزارة الصحة​ و​البيئة​ العراقية، عن "تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد".