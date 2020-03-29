زغيب: نمر بمحنة على مستوى الوطن تتطلب تضامن الجميع

أشار المفتي الشيخ ​عباس زغيب​ إلى أن "بعض ​البلديات​ تمنع المساعدات عن القاطنين فيها وسجلات نفوسهم في قرى أخرى"، مشيراً إلى أن "كل من يقوم بهذا الفعل هو فاقد للانسانية والأخلاق، فهل من يسكن ضمن نطاقكم البلدي يدفع لكم الرسوم أم يدفعها في القرية التي هو منها على سجلات القيد".

ولفت في تصريح صحفي، إلى "أننا الآن لسنا في وقت ​الانتخابات​، بل نحن نمر بمحنة على مستوى الوطن تتطلب من الجميع التضامن الانساني والتعاطي الاخلاقي، وعلى من يستطيع المساعدة، واجبه الديني والوطني والإنساني أن يساعد، وألا يتعاطى على أساس قومي أو مناطقي".

وشدد زغيب على أن "المحن والمصائب تبين الماهية الحقيقية للحكومات والزعماء والبلديات والناس، فمن كان معدنه أصيلا فلا يصدر منه إلا الأصالة والأخلاق، ومن كان بلا كرامة فلا تتوقعوا منه إلا السفاهة والتمييز العنصري البغيض والمذموم بكل القوانين الدينية والوضعية".