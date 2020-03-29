مجهولون أحرقوا نفايات قرب مركز الشؤون في سير الضنية

أفادت معلومات صحفية أن مجهولين أقدموا فجر اليوم، على إحراق أكوام من النفايات بالقرب من مركز الشؤون الإجتماعية في بلدة سير- الضنية، مما أدى إلى انبعاث دخان أسود شكا منه المواطنون.
كما أفاد انها "ليست المرة الأولى التي يتم فيها إحراق نفايات في شوارع البلدة وأطرافها، ويعود السبب في ذلك إلى تراكمها نتيجة إقفال مكب النفايات في بلدة عدوة العام الماضي، من غير إيجاد مكب بديل".
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