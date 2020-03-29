إعادة فتح سوق السمك في صيدا بمسعى من بهية الحريري

تابعت النائبة ​بهية الحريري​، مطالب صيادي الأسماك وأصحاب بسطات ومزادات البيع في سوق السمك في صيدا، بإعادة فتح السوق وتنظيم العمل فيه، حيث نقل اليها نقيب صيادي الأسماك نزيه سنبل اعتراض الصيادين واصحاب مزادات وبسطات السمك على استمرار اغلاق السوق على خلفية الاجراءات المتخذة للوقاية من ​فيروس كورونا​، لما يشكله هذا المرفق الحياتي من مصدر عيش وحيد لهم ولعائلاتهم. وأبلغها تعهد جميع العاملين في سوق السمك "بتنظيم العمل فيه بشكل لا يؤدي الى أي تجمعات سواء داخل السوق او خارجه".



وأجرت الحريري لهذه الغاية اتصالا برئيس مكتب ​مخابرات الجيش​ في صيدا العقيد سعيد مشموشي، من أجل إعادة فتح السوق، بناء على مطلب وتعهد الصيادين والعاملين فيه، فتقرر إعادة فتحه مع استمرار مراقبة مدى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة داخل السوق.

