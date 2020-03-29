مساعدات من نقابة المحامين إلى سجن بعلبك

سلم المحاميان ماهر بيان ورائد سكرية مواد معقمة وفرشا ومواد تنظيف، إلى سجن بعلبك، من نقابة المحامين، بحضور آمر السجن النقيب وليد فريجي، "للمساهمة في تحسين الخدمات وتأمين الوقاية في مواجهة وباء كورونا المستجد".
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