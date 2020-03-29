مساعدات من نقابة المحامين إلى سجن بعلبك

سلم المحاميان ماهر بيان ورائد سكرية مواد معقمة وفرشا ومواد تنظيف، إلى ​سجن بعلبك​، من ​نقابة المحامين​، بحضور آمر ​السجن​ النقيب وليد فريجي، "للمساهمة في تحسين الخدمات وتأمين ​الوقاية​ في مواجهة وباء ​كورونا​ المستجد".

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