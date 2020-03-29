وزير الداخلية: من غير الصحيح إطلاقاً دخول إيرانيين أو غيرهم عبر الحدود السورية

أعتبر وزير الداخلية محمد فهمي، في حديث تلفزيوني، ان "الحكومة اللبنانية وضعت خطة شاملة جمعت بين الأمن الصحي والغذائي والاقتصادي، الوضوع في لبنان لا يزال ضمن الحدود المسوح بها فيما يتعلق بخطة الطوارئ التي طُرحت في وقت سابق".
ولفت وزير الداخلية الى انه "من غير الصحيح إطلاقاً دخول إيرانيين أو غيرهم عبر الحدود السورية"، موضحاً ان "مجهود الأحزاب والقوى الأخرى مرّحب به للمساعدة في منع تفشي فيروس الكورونا، ونحن بحاجة لجهود كافة الأحزاب والجهات من اجل الحد من انتشار الفيروس".
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