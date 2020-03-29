عبدالله: وضعنا مركزا للحجر الصحي بتصرف أهالي برجا

أبلغ عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​ رئيس ​بلدية برجا​ ريمون حمية، أن ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ورئيسه ​وليد جنبلاط​، وضعا بتصرف أهالي برجا مركزا للحجر الصحي، مجهزا في شكل كامل، ويتألف من 20 غرفة، بعد تسجيل 5 إصابات ب​فيروس كورونا​ في البلدة. وشدد نقلا عن جنبلاط على "أهمية وضرورة مساعدة الأهالي في احتواء هذا الوباء ومنع انتشاره"، مؤكدا وقوفه وجهوزيته لتقديم كل الامكانات المطلوبة لدعم أهله في برجا والاقليم وتأمين المساعدات المطلوبة للقيام بهذه المهمة الوطنية".

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