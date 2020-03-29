أمن الدولة تصدر فيديو قصير للتوعية من مخاطر فيروس كورونا

أصدرت المديرية العامة ل​أمن الدولة​ فيديو قصير للتوعية من مخاطر فيروس كورونا المستجد وخطره على الامن الصحي للمجتمع، وضرورة تعاون المواطنين في سبيل مكافحته والحد من انتشاره.

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