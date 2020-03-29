عبد الصمد: طلبت إلغاء العقود بالتراضي منذ أن استلمت مهامي

شكرت ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "كل من لفت نظري حول عقد بالتراضي توقف قبل تعييني"، مشيرة الى أنه "منذ أن استلمت مهامي، طلبت إلغاء العقود بالتراضي التي ترتب أعباء مالية على ​الدولة​ او تشكل غطاء لهدر ويمكن الحصول على الخدمات المقدمة فيها عبر مناقصات أو استدراج عروض"، مؤكدة أن "باب التواصل معي مفتوح لكل من يملك معلومات عن تجاوزات أو هدر".

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