الجيش: إعادة عشرة ضباط ورتيب على متن مروحية كانوا بمهمة تدريبية بمصر

أعتبرت ​قيادة الجيش اللبناني​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "لأن الكل من أجل الواحد، كانت رحلة طوافات ​القوات​ الجوية من ​بيروت​ إلى ​القاهرة​ لتعيد للوطن عشرة ضباط ورتيب كانوا بمهمة تدريبية في ​جمهورية مصر​ العربية". إضغط للمزيد

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