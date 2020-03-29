بيونغ يانغ تطلق صاروخين باليستيين وسيئول تصف الأمر بـ"غير اللائق" في زمن كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © KCNA

أطلقت كوريا الشمالية اليوم الأحد صاروخين باليستيين قصيري المدى على ما يبدو في المحيط قبالة ساحلها الشرقي في أحدث تجربة ضمن سلسلة غير مسبوقة من عمليات الإطلاق.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في جيش كوريا الجنوبية إن "مقذوفين اثنين قصيري المدى" أطلقا من منطقة ونسان الساحلية وحلقا لمسافة 230 كيلومترا وبلغ أقصى ارتفاع 30 كيلومترا.

وأضافت في بيان نشرته وكالة يونهاب للأنباء "في موقف يواجه فيه العالم كله مصاعب بسبب فيروس كوفيد-19، إن هذا النوع من العمل العسكري من جانب كوريا الشمالية غير لائق وندعو إلى التوقف فورا".

وذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن المقذوفين صاروخان باليستيان على ما يبدو، مضيفة أنهما لم يسقطا في أرض يابانية أو في المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان.

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وإذا تأكد ذلك فسيكونان ثامن وتاسع صاروخين تطلقهما كوريا الشمالية في أربع جولات من التجارب هذا الشهر مع مواصلة القوات الكورية الشمالية تدريبات عسكرية عادة ما يشرف عليها زعيم البلاد كيم جونج أون شخصيا.

وسيكون هذا أكبر عدد من الصواريخ تطلقها بيونغ يانغ خلال شهر واحد وفقا لإحصاء جمعه شيا كوتون الباحث لدى مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي.

وتمنع قرارات مجلس الأمن الدولي كوريا الشمالية من تجربة الصواريخ الباليستية، وفرضت على الدولة عقوبات واسعة بسبب برامجها الصاروخية والنووية.

المصدر: "رويترز"