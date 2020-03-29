القوات السودانية تسقط "طائرة مسيرة" حلقت فوق منزل البرهان

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أسقط حرس رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، طائرة مسيرة، كانت تحلق فوق منزله بمنطقة القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم، أمس السبت، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ونقلت صحيفة "الوئام" السعودية، عن مصدر مطلع، قوله إنّ "الطائرة المسيرة تابعة لجهاز الشرطة، وكانت في مهمة مراقبة فرض حظر التجوال في البلاد، مضيفا أنّ "الوحدات المكلفة بحراسة وحماية منزل البرهان لم تكن على علم بمهمة الطائرة".

وأثارت الطائرة شكوك حرس رئيس مجلس السيادة لتحليقها 7 مرات فوق منزله، ما أدى لإطلاق الرصاص عليها وإسقاطها.

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وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية التابعة لمجلس الأمن والدفاع حظر التجوال في السودان يوم 23 مارس الحالي، ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت وزارة الصحة السودانية، أمس السبت، تأكيد حالتين جديدتين مصابتين بفروس كورونا ليرتفع عدد الحالات في السودان إلي 5 حالات.

وصنّفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أنّ أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.